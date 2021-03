Falcon and the Winter Soldier: rivelata la sua posizione nella timeline MCU (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si avvicina il momento che tutti i fan MCU aspettavano da quando WandaVision si è conclusa: questo venerdì uscirà il primo dei 6 episodi disponibili di The Falcon and the Winter Soldier, ed a distanza di due giorni la regista comincia a dare qualche dettaglio in più sulla serie. Un problema che si ha quando si parla dell’Universo Cinematografico Marvel, è la confusione che si può creare scervellandosi su dove sia posizionato esattamente quei film (sui ben 23 già usciti) o su dove si collochino le serie nella lunga timeline MCU.Sappiamo già che WandaVision ha luogo a distanza di un mese dal blip, momento in cui la metà della popolazione torna a vivere dopo i tragici eventi scaturiti da Thanos. La regista Kari Skogland ora ci rivela che The Falcon and The Winter ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si avvicina il momento che tutti i fan MCU aspettavano da quando WandaVision si è conclusa: questo venerdì uscirà il primo dei 6 episodi disponibili di Theand the, ed a distanza di due giorni la regista comincia a dare qualche dettaglio in più sulla serie. Un problema che si ha quando si parla dell’Universo Cinematografico Marvel, è la confusione che si può creare scervellandosi su dove sia posizionato esattamente quei film (sui ben 23 già usciti) o su dove si collochino le serielungaMCU.Sappiamo già che WandaVision ha luogo a distanza di un mese dal blip, momento in cui la metà della popolazione torna a vivere dopo i tragici eventi scaturiti da Thanos. La regista Kari Skogland ora ci rivela che Theand The...

