Eurozona | inflazione stabile allo 0 | 9% a febbraio

(Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Si confermal’dell’nel mese di. Secondo l’Ufficio statistico europeo (Eurostat), i prezzi al consumo segnano un +0,9% su base tendenziale, come stimato nella stima flash ed indicato dal consensus. Guardando alle componenti dell’indice, il contributo più elevato deriva dai servizi (+0,55 punti percentuali), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (+0,29 p.p.), beni industriali non energetici (+0,26 p.p.) ed energia (-0,15 pp). Su base mensile i prezzi al consumo sono saliti dello 0,2%, come stimato dagli analisti. L’core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, evidenzia una crescita dell’1,1% su base annua, in linea con il consensus, e dello 0,1% su base mensile. Nell’intera Unione Europea, ...

Si conferma stabile l'dell'nel mese di febbraio. Secondo l'Ufficio statistico europeo (Eurostat), i prezzi al consumo segnano un +0,9% su base tendenziale , come stimato nella stima flash ed indicato ...... per non danneggiare l'export della Germania e garantire una ripresa dell'economia dell'... Per il momento nessuno sembra preoccuparsi dell', ad accezione della Bundesbank, quindi ...Nel mese di febbraio l’indice finale dell’inflazione nella zona euro, reso noto da Eurostat, segna +0,9% come da stime preliminari. Il dato core depurato dalle componenti più volatili quali cibi fresc ...Eurostat ha comunicato che nel mese di febbraio l'Indice dei prezzi al consumo europeo (finale) si è attestato al +0,9% su base annuale risultando pari alle aspettative degli addetti ai lavori e alla ...