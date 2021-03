Enrico Letta vede Gualtieri: "No a fughe in avanti su Roma, si decide ad aprile" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il leader Pd Enrico Letta ha incontrato poco fa Roberto Gualtieri. Entrambi, a quanto si apprende da fonti del Nazareno, hanno espresso irritazione per le “inutili fughe in avanti” sulla candidatura a sindaco di Roma visto che le elezioni non sono fissate e al momento, hanno concordato il leader dem e l’ex ministro, Roma ha altre priorità data l’emergenza Covid. Letta, spiegano fonti Pd, deciderà ad aprile con il Pd locale forme e modalità sulla scelta delle candidature. Gualtieri avrebbe spiegato di non aver ufficializzato la candidatura e anzi avrebbe ancora bisogno di tempo e di riflessione. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il leader Pdha incontrato poco fa Roberto. Entrambi, a quanto si apprende da fonti del Nazareno, hanno espresso irritazione per le “inutiliin” sulla candidatura a sindaco divisto che le elezioni non sono fissate e al momento, hanno concordato il leader dem e l’ex ministro,ha altre priorità data l’emergenza Covid., spiegano fonti Pd,rà adcon il Pd locale forme e modalità sulla scelta delle candidature.avrebbe spiegato di non aver ufficializzato la candidatura e anzi avrebbe ancora bisogno di tempo e di riflessione.

