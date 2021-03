Diffidati Torino-Sassuolo: i neroverdi a rischio squalifica in vista dell’Inter (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tutto pronto per il recupero del match della ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Alle 15:00 di mercoledì 17 marzo Torino e Sassuolo scenderanno in campo con l’obiettivo dei tre punti: rientrare nel discorso europeo è l’ambizione della squadra di De Zerbi mentre quella di Nicola vuole una vittoria fondamentale per la salvezza. Ma quali sono i Diffidati del match? In casa Sassuolo, in vista della sfida contro l’Inter, Traore e Berardi sono gli unici Diffidati. Tre calciatori a rischio invece per i granata. Due titolari (Lukic e Linetty) e un titolarissimo (Belotti). Insomma, tenere d’occhio anche la situazione cartellini può essere cruciale. Diffidati Torino: Lukic, Linetty, Belotti Diffidati ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tutto pronto per il recupero del match della ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Alle 15:00 di mercoledì 17 marzoscenderanno in campo con l’obiettivo dei tre punti: rientrare nel discorso europeo è l’ambizione della squadra di De Zerbi mentre quella di Nicola vuole una vittoria fondamentale per la salvezza. Ma quali sono idel match? In casa, indella sfida contro l’Inter, Traore e Berardi sono gli unici. Tre calciatori ainvece per i granata. Due titolari (Lukic e Linetty) e un titolarissimo (Belotti). Insomma, tenere d’occhio anche la situazione cartellini può essere cruciale.: Lukic, Linetty, Belotti...

Advertising

vansatto10 : @falbrav1 @Pfme1966 Mettiamoci in testa che vogliono farci arrivare a Torino con massimo +2 o +3.... I diffidati sa… - CanaleSassuolo : Il nostro focus su #TorinoSassuolo: precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse, highlights dell'andata > - burakku_buru : Bravissimi i nostri diffidati a non farsi ammonire nemmeno oggi. Evitiamo di arrivare tutti diffidati alla partita… - DonDie_Sospeso : Quanti diffidati ammonirà, @sunday_ky? ?? Anche tra il Torino, ovvio. ?? - internewsit : Torino-Inter, i diffidati e gli squalificati per la 27ª giornata di Serie A - -