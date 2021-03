Covid, istituita la Giornata nazionale in memoria delle vittime: ok al ddl (Di mercoledì 17 marzo 2021) Con l’approvazione del ddl, è stata ufficialmente istituita la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid Questa mattina, in sede deliberante la commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato all’unanimità il disegno legge che vede la nascita della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Come istituito, si celebrerà ogni anno il giorno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Con l’approvazione del ddl, è stata ufficialmentelaindelQuesta mattina, in sede deliberante la commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato all’unanimità il disegno legge che vede la nascita dellaindel. Come istituito, si celebrerà ogni anno il giorno L'articolo proviene da Inews.it.

