Boxe | Finalmente Joshua – Fury!

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L’annuncio è arrivato, i team dei 2 grandi campioni hanno trovato l’accordo economico per il match più atteso: AntonyVs Tyson Fury. La data e il luogo devono ancora essere comunicati, si stanno vagliando alcune località che si sono fatte avanti per ospitare l’evento. Eddie Hearn ha così commentato: “Tutte le parti in causa hanno firmato e nelle prossime settimane lavoreremo per individuare le date e le sedi di questi grandissimi eventi pugilistici”. In realtà i match per cui si è trovato un accordo sono 2, di cui il primo potrebbe svolgersi se ci saranno le condizioni sanitarie già ad inizio estate. Il secondo invece, o la rivincita, potrebbe avvenire in inverno. Dal punto di vista economico sembrerebbe trapelare che gli entourage si siano accordati per un 50-50 per il primo match e per un 60-40 per il secondo incontro, ovviamente a favore del vincitore uscente ...