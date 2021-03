Akash Kumar | lo scoop di Giacomo Urtis sul colore degli occhi | “Non sembrano veri” – VIDEO

(Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ già tempo disui protagonisti dell’Isola 2021 ed in particolare su. Dopo le indiscrezioni di presunti dissidi pregressi con l’opinionista Tommaso Zorzi, soprattutto alla luce di unriemerso in queste ore e relativo al GF Vip, adesso arriva un altro gossip sul bel modello daglidi ghiaccio.,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GiuseppeporroIt : Ci sono degli screzi tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar? Circola un video del GF che confermerebbe questa tesi (VIDEO)… - lillydessi : Chi è Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio dell'Isola dei Famosi e crush indiscussa del reality - Elle… - blogtivvu : Akash Kumar, scoop di Giacomo Urtis sul colore degli occhi #isola - selishardliquor : RT @Gaia07997049: Ho l’impressione che Tommaso e Mario stessero proprio parlando di Akash Kumar. #tzvip #isola - tramontisulmare : RT @Gaia07997049: Ho l’impressione che Tommaso e Mario stessero proprio parlando di Akash Kumar. #tzvip #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

All'' Isola dei Famosi ' prime scintille tra i naufraghi. A scontrarsi nella notte sonoe Drusilla Gucci . I due non si capiscono, parlano linguaggi diversi, non riescono a trovare ...le ...E' già tempo di scoop sui protagonisti dell' Isola 2021 ed in particolare su. Dopo le indiscrezioni di presunti dissidi pregressi con l'opinionista Tommaso Zorzi , soprattutto alla luce di un video riemerso in queste ore e relativo al GF Vip , adesso arriva un ...L'Isola dei Famosi è cominciata da poco ma Akash Kumar è già diventato uno dei concorrenti più chiacchierati nei social network ...Cosa c’è davvero dietro “gli occhi di ghiaccio” di Akash Kumar, modello e ora naufrago all’ Isola dei Famosi? Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis si è fatto questa domanda e si è risposto da solo, apren ...