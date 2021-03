WTA Monterrey 2021, i risultati: Paolini passa e affronta Schmiedlova, fuori la Trevisan. Convincente Leylah Fernandez (Di martedì 16 marzo 2021) Prende il via il torneo WTA di Monterrey, Messico, che lo scorso anno vide il successo di Elina Svitolina in tre set contro Marie Bouzkova. La prima giornata è agrodolce per i colori italiani: la prima a scendere in campo è Jasmine Paolini, che ottiene un bel successo contro la giapponese Nao Hibino in rimonta dimostrando una volontà di reagire non indifferente. Al secondo turno avrà di fronte la slovacca Anna Karolina Schmiedlova che ha letteralmente demolito Katie Boulter per 6-4 6-0. Piccola curiosità, nel torneo di Guadalajara della scorsa settimana l’esteuropea ha debuttato, e vinto, proprio con la Hibino. Molto meno soddisfacente la partita di Martina Trevisan, che si arrende in due rapidi set a Nina Stojanovic, numero 95 del ranking WTA. Continua dunque il momento nero dell’azzurra, che da dopo la cavalcata ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Prende il via il torneo WTA di, Messico, che lo scorso anno vide il successo di Elina Svitolina in tre set contro Marie Bouzkova. La prima giornata è agrodolce per i colori italiani: la prima a scendere in campo è Jasmine, che ottiene un bel successo contro la giapponese Nao Hibino in rimonta dimostrando una volontà di reagire non indifferente. Al secondo turno avrà di fronte la slovacca Anna Karolinache ha letteralmente demolito Katie Boulter per 6-4 6-0. Piccola curiosità, nel torneo di Guadalajara della scorsa settimana l’esteuropea ha debuttato, e vinto, proprio con la Hibino. Molto meno soddisfacente la partita di Martina, che si arrende in due rapidi set a Nina Stojanovic, numero 95 del ranking WTA. Continua dunque il momento nero dell’azzurra, che da dopo la cavalcata ...

