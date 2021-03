Videoletterine dei bimbi napoletani | “Chiediamo una scuola più colorata e le maestre vaccinate” VIDEO

(Di martedì 16 marzo 2021) Iscrivono “” al ministro Patrizio Bianchi su iniziativa della cooperativa Sociale Eco onlus. Il consiglio alle: “Grazie per quanto fate,vi e comprendeteci”. Sofia Flauto: “Il mondo cambia, Trasmettere sapere creando empatia”. Chiedono unapiùcon lezioni all’aperto in cui ledevono fare attenzione al Covid e superare

Scuola: i bimbi napoletani scrivono "videoletterine" al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi su iniziativa della cooperativa Sociale Eco onlus.
Roma, 16 mar. (askanews) - Chiedono una scuola più colorata con lezioni all'aperto in cui le maestre devono fare attenzione al Covid e superare il vecchio nozionismo per essere più aperte ed empatiche ...