Vera Gemma, chi è il baby fidanzato: tra i due 28 anni di differenza

Al via l'Isola dei famosi su Canale 5. Ad attirare l'attenzione non soltanto le battute a doppio senso della simpatica conduttrice Ilary Blasi, il fisico statuario dell'inviato Massimiliano Rosolino e il mare limpido che ha accolto i naufraghi, ma anche il baby fidanzato di una concorrente: Vera Gemma. Scopriamo insieme chi è, cosa fa e da quanto tempo stanno insieme.

Vera Gemma fidanzato: chi è Jeda, tra i due 28 anni di differenza

Il giovane fidanzato di Vera Gemma si chiama Jeda. Il ragazzo era presente ieri nello studio di Cologno Monzese dal quale Ilary Blasi ...

