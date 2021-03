Ultime Notizie Roma del 16-03-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la decisione di ieri di sospendere astrazeneca di natura precauzionale dimessa dopo una valutazione dell’Istituto tedesco per i vaccini c’è stato un confronto tra i ministri della Salute vorrei governi attendono il giudizio Eh ma per giovedì e Siamo fiduciosi che possono emergere tutti gli elementi di riassicurazione per consentirci di riprendere la vaccinazione è giusto avere cautela lo ha detto il ministro della Salute speranza in occasione dell’evento on-line tolc sanità strategie per la riforma del sistema e vincere la pandemia Chi ha fatto già il vaccino astrazeneca non ha ragione di essere preoccupato Questa è una pausa solo precauzionale i vaccini son restano l’arma fondamentale con cui uscire da quanti mesi difficili aggiunto anche la Svezia intanto ha sospeso ...