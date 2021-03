Ufficiale | Audero rinnova con la Sampdoria fino al 2026 Il comunicato

(Di martedì 16 marzo 2021) Rinnovo in casa Samp: il portiere Emilha prolungato il proprio accordo con la società ligure sino al 30 giugno. Questo ildel club: “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C.comunicano di averto il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emil. Per la soddisfazione di tutti il portiere – 103 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiatoal 30 giugno“. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Audero

Sampdoria,rinnova Questo il comunicato della Sampdoria apparso sul sitodel club e sui canali social: 'Il presidente Massimo Ferrero e l'U. C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato ...Oggi è stato il turno del portiere Emil, che ha prolungato sino a giugno 2026. Di seguito il testo del comunicato. 'Il presidente Massimo Ferrero e l'U. C. Sampdoria comunicano di ...Un passato nelle giovanili della Juventus, poi la consacrazione in Serie A con la Sampdoria. Emil Audero è il portiere blucerchiato da ormai tre stagioni e il club ha preso un'importante decisione per ...Ultime notizie - La Sampdoria celebra sui social il rinnovo di Emil Audero: «Ancora con noi fino al 2026» - FOTO ...