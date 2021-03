Traffico Roma del 16-03-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso sul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e la tangenziale estanche sulla tangenziale Tra via Salaria via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico rallentamenti sulla via Salaria tra via di Villa Spada del aeroporto dell’Urbe proseguono i lavori sullaFiumicino chiusura tra l’uscita di via della Magliana e le tre fontane in direzione dell’EUR deviazioni su via della Magliana ricordo questa mattina alla Camilluccia della strage di via Fani e del sequestro di Aldo Moro cerimonia a partire dalle 10 previste chiusure per ildi zona per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito inpunto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ore tutto ...