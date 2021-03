Torino | colpito e rapinato mentre effettuava una consegna | fermati gli aggressori di un rider

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) Sono stati identificati i dueche lo scorso 25 novembre aavevano derubato undi Glovounaalla periferia del capoluogo piemontese. I carabinieri hanno fermato due ragazzi di 18 e 19 anni, in queste ore ai domiciliari con l’accusa di rapina in concorso. La vittima, il 25 novembre 2020, era stata contattata da uno degli indagati per effettuare unaa domicilio. L’uomo, giunto nei pressi dell’abitazione, in via Sansovino, è stato accerchiato, minacciato e spinto da alcuni giovani che lo hanno prima derubato del cibo e poi gli hanno sottratto il portafoglio contenente carte carte di credito e denaro contante. E’ servito poco tempo ai militari della Compagnia To-San Carlo per individuare i colpevoli. Glovo, come ...