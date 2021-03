The Mandalorian: un gruppo di fan russi costruisce la copia dell'astronave di Mando (VIDEO) (Di martedì 16 marzo 2021) Un gruppo di fan russi di The Mandalorian, serie spin-off di Star Wars, hanno deciso di costruire una fedele riproduzione dell'astronave di Mando, con un risultato impressionante. Un gruppo di grandi fan di Star Wars in Siberia sono rimasti così colpiti dalla serie The Mandalorian che, come vedrete nel VIDEO seguente, hanno deciso di costruire l'astronave del protagonista, Din Djarin interpretato nello show da Pedro Pascal. Come si vede nel VIDEO pubblicato dalla CBS, questo gruppo di giovani fan di The Mandalorian ha costruito una replica a grandezza naturale dell'astronave del protagonista, un'impresa incredibile partita ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 marzo 2021) Undi fandi The, serie spin-off di Star Wars, hanno deciso di costruire una fedele riproduzionedi, con un risultato impressionante. Undi grandi fan di Star Wars in Siberia sono rimasti così colpiti dalla serie Theche, come vedrete nelseguente, hanno deciso di costruire l'del protagonista, Din Djarin interpretato nello show da Pedro Pascal. Come si vede nelpubblicato dalla CBS, questodi giovani fan di Theha costruito una replica a grandezza naturaledel protagonista, un'impresa incredibile partita ...

