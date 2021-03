“Stimo Letta, ma le correnti hanno distrutto il Pd: mi sono astenuta in assemblea per dare un segnale” (Di martedì 16 marzo 2021) In una votazione “bulgara”, che ha visto l’elezione di Letta a segretario con 860 sì, è stata tra i 4 delegati che si sono astenuti (due invece i voti contrari). “Ma non l’ho fatto per dissenso nei confronti del segretario, bensì per lanciare un messaggio al partito”. Ilaria Cinieri, tarantina di 38 anni, psicoterapeuta, eLetta con Zingaretti e membro del neonato coordinamento provinciale dell’iniziativa politica e progettuale, spiega a TPI le ragioni della sua scelta, in contrasto con quella della quasi totalità dell’assemblea. Ha assunto una posizione, quella dell’astensione, del tutto minoritaria. Come mai? La mia è stata una scelta travagliatissima, ma avevo bisogno di lasciare un messaggio. Non a Letta, che considero un pezzo da novanta per calibro, profilo politico e temperamento, ma al partito, ... Leggi su tpi (Di martedì 16 marzo 2021) In una votazione “bulgara”, che ha visto l’elezione dia segretario con 860 sì, è stata tra i 4 delegati che siastenuti (due invece i voti contrari). “Ma non l’ho fatto per dissenso nei confronti del segretario, bensì per lanciare un messaggio al partito”. Ilaria Cinieri, tarantina di 38 anni, psicoterapeuta, econ Zingaretti e membro del neonato coordinamento provinciale dell’iniziativa politica e progettuale, spiega a TPI le ragioni della sua scelta, in contrasto con quella della quasi totalità dell’. Ha assunto una posizione, quella dell’astensione, del tutto minoritaria. Come mai? La mia è stata una scelta travagliatissima, ma avevo bisogno di lasciare un messaggio. Non a, che considero un pezzo da novanta per calibro, profilo politico e temperamento, ma al partito, ...

Advertising

franca705 : @GianpieroScanu @CalaminiciM Hai perfettamente ragione: i PD non sanno più chi sono,da dove vengono, dove vanno. Sp… - AngeloWielmi : E.Letta ( che stimo pur non essendo del PD) ha citato con fermezza un concetto importantissimo 'non serve al PD un… - MarcG_69 : RT @Dottgiuseppe11: Stimavo e stimo Letta ma una dichiarazione all'assemblea del PD, così populista, in un momento molto critico, non me la… - Dottgiuseppe11 : Stimavo e stimo Letta ma una dichiarazione all'assemblea del PD, così populista, in un momento molto critico, non m… - arusso414 : @GuidoCrosetto @EnricoLetta @MarcoRizzoPC Hai brutti amici. Il tizio è un servo di #macron ricordi che stava per re… -