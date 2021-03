Stefania Orlando: tutta la verità sugli scontri social (e andrà da Zorzi all’Isola) (Di martedì 16 marzo 2021) La terza classificata del GF Vip 5 spiega cosa è successo con il commento cancellato su Giulia e Pierpaolo e cosa c'è dietro a quello di Rosalinda Cannavò L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 16 marzo 2021) La terza classificata del GF Vip 5 spiega cosa è successo con il commento cancellato su Giulia e Pierpaolo e cosa c'è dietro a quello di Rosalinda Cannavò L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

1doromedia : Nell'intervista a Fanpage, Stefania Orlando dice di non aver sentito MTR. Nell'intervista a Superguidatv, MTR dice… - Sonia9423543609 : RT @rosmell73367971: Cara Stefania Orlando, non c’è un filo molto lineare tra quello che dicevi prima e quello che dici adesso #exrosmello… - Sbrody_bea : RT @ssofiaaaas: Le viperelle: non seguono le dirette degli altri, non guardano le loro storie, non leggono le loro interviste Gli altri f… - HedaLoka : RT @rosmell73367971: Cara Stefania Orlando, non c’è un filo molto lineare tra quello che dicevi prima e quello che dici adesso #exrosmello… - giadadegidio : “stefania orlando' ha aggiunto una storia” #tzvip #sovip -