Sassuolo, De Zerbi: “Sempre difficile battere il Torino. Vogliamo tornare tra le prime sette” (Di martedì 16 marzo 2021) E' già tempo di tornare in campo per il Sassuolo di De Zerbi, gli emiliani domani scenderanno in campo per il recupero della 24esima giornata contro il Torino: "Vincere contro i granata è stato Sempre difficile in questi anni, lo sarà domani e lo sarà anche nei prossimi anni perché sono una squadra forte e fisica. Hanno avuto il momento delicato dovuto al Covid, ma prima di questo ci credevano, erano in forma, erano tosti e l’hanno dimostrato domenica contro l’Inter. Sarà una partita difficile". De Zerbi rilancia le ambizioni del suo Sassuolo: "Andremo a Torino per cercare di vincere, abbiamo bisogno di punti. Non siamo in vacanza, abbiamo ancora tante partite e se infiliamo 2-3-4 vittorie di fila possiamo riproporci ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 marzo 2021) E' già tempo diin campo per ildi De, gli emiliani domani scenderanno in campo per il recupero della 24esima giornata contro il: "Vincere contro i granata è statoin questi anni, lo sarà domani e lo sarà anche nei prossimi anni perché sono una squadra forte e fisica. Hanno avuto il momento delicato dovuto al Covid, ma prima di questo ci credevano, erano in forma, erano tosti e l’hanno dimostrato domenica contro l’Inter. Sarà una partita". Derilancia le ambizioni del suo: "Andremo aper cercare di vincere, abbiamo bisogno di punti. Non siamo in vacanza, abbiamo ancora tante partite e se infiliamo 2-3-4 vittorie di fila possiamo riproporci ...

