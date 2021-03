Roberto Saviano finisce in ospedale: “Colpa di tutta la m***a ricevuta” (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Roberto Saviano finisce in ospedale per una operazione. Lo ha annunciato lo stesso scrittore di Caserta sui social: “Mi tocca… le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime. Forse tutta la merda ricevuta dai merdi**, in questi anni, doveva esser drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni. Ora dovrò subire un piccolo intervento e sarò meno presente qui, ma so che penserete a me, e questa cosa mi riempie di gioia. Lehaim!”. Tantissimi i messaggi di solidarietà e gli auguri di pronta guarigione per lo scrittore, che con il suo libro ‘Gomorra’ ha acceso i fari sulla criminalità organizzata nel Casertano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –inper una operazione. Lo ha annunciato lo stesso scrittore di Caserta sui social: “Mi tocca… le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime. Forsela merdadai merdi**, in questi anni, doveva esser drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni. Ora dovrò subire un piccolo intervento e sarò meno presente qui, ma so che penserete a me, e questa cosa mi riempie di gioia. Lehaim!”. Tantissimi i messaggi di solidarietà e gli auguri di pronta guarigione per lo scrittore, che con il suo libro ‘Gomorra’ ha acceso i fari sulla criminalità organizzata nel Casertano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

