Rapimento Moro, prelevato Dna per confrontarlo con le cicche di sigaretta (Di martedì 16 marzo 2021) Ci sono anche gli ex br toscani Giovanni Senzani e Paolo Baschieri tra le oltre 10 persone, di altre regioni, cui è stato prelevato un campione di Dna su richiesta della procura di Roma nell'ambito di ...

