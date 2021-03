Omicidio Caruana Galizia | suoi assassini volevano ucciderla già nel 2015

(Di martedì 16 marzo 2021) (Adnkronos) -uccidere Daphnegià nel. A riferirlo in una lunga testimonianza Vincent Muscat. Gli esecutori materiali dell'o della giornalista investigativa maltese avevano dunque pianificato un attentato con armi da fuoco AK-47 due anni prima diin un attacco dinamitardo nell'ottobre del 2017. Muscat, insieme alle altre due persone accusate dell', aveva iniziato i preparativi per l'o della cronista già nel 2014 o. Con George Degiorgio era stato messo a punto un piano che prevedeva di fermare la donna sotto casa mentre un terzo uomo, Jamie Vella, l'avrebbe colpita con l'AK-47. Il piano, ha aggiunto, venne abbandonato quando la persona che avrebbe dovuto pagare ...

