Moderna, al via test vaccino anti Covid su bambini tra 6 e 12 anni (Di martedì 16 marzo 2021) È iniziato ufficialmente, con le prime inoculazioni, il test di fase 2 e 3 del vaccino anti-Covid Moderna sui bambini tra 6 mesi e 12 anni. Lo ha annunciato la compagnia con un comunicato. Lo studio, condotto con il National Institutes of Health e il dipartimento della Difesa statunitensi, si propone di arruolare 6750 bambini in Usa e Canada, a cui verranno date due dosi a distanza di 28 giorni.“Siamo incoraggiati dai risultati dei test di fase 3 sugli adulti - ha spiegato Stéphane Bancel, Chief Executive Officer of Moderna - e questo studio pediatrico ci aiuterà a capire sicurezza e immunogenicità del vaccino nei più giovani”. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) È iniziato ufficialmente, con le prime inoculazioni, ildi fase 2 e 3 delsuitra 6 mesi e 12. Lo ha annunciato la compagnia con un comunicato. Lo studio, condotto con il National Institutes of Health e il dipartimento della Difesa statunitensi, si propone di arruolare 6750in Usa e Canada, a cui verranno date due dosi a distanza di 28 giorni.“Siamo incoraggiati dai risultati deidi fase 3 sugli adulti - ha spiegato Stéphane Bancel, Chief Executive Officer of- e questo studio pediatrico ci aiuterà a capire sicurezza e immunogenicità delnei più giovani”.

Advertising

TgLa7 : #Moderna, al via test vaccino anti Covid su bambini. Obiettivo arruolarne 6750 tra i sei mesi e i 12 anni in Usa e Canada - eziomauro : Coronavirus nel mondo, l'Ema: Pfizer, Moderna e J&J efficaci con le varianti. In settimana verifica sui casi sospet… - Adnkronos : #VaccinoModerna in under 12, al via #test di fase 2-3 - tusciaweb : Vaccino Moderna, al via in America il test sui bambini Washington - Vaccino anti-Covid Moderna, al via il test di… - Giulio29375125 : RT @orizzontescuola: Vaccino Moderna, al via test su bambini tra i 6 mesi e i 12 anni -