Milan, buone notizie dall'infermeria: riecco Bennacer e Ibrahimovic (Di martedì 16 marzo 2021) buone notizie per quel che riguarda gli infortuni del Milan in vista delle prossime sfide decisive di Europa League e campionato. Bennacer è pronto a ritornare a disposizione di Pioli. Semaforo (quasi) verde anche per Ibrahimovic Sorride Pioli in merito alle ultime notizie sugli infortuni in casa Milan. Il tecnico rossonero potrà contare sul recupero

