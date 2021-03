Michelle Obama su Harry e Meghan | “Prego per loro”

(Di martedì 16 marzo 2021)decide di dire la sua sul casodopo l’intervista rilasciata dai due duchi alla regina della Tv made in USA, Oprah Winfrey. “Quando penso a quello che stanno passando, la mia speranza è che, penso all’importanza della famiglia eche ci sia perdono e ci sia chiarezza, amore e determinazione a un certo punto nel tempo”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Perché non c’è niente di più importante della famiglia”. L’intervista diè arrivata come una vera e propria bomba ed ha sconvolto il mondo intero, soprattutto per le presunte accuse di razzismo e le discussioni sul colore della pelle del nascituro. Ma la Regina Elisabetta, fin da subito, aveva fatto sapere che andrà fino ...

"Prego che tutto si risolva, non c'è niente di più importante della famiglia". Lo ha detto l'ex first Lady Michelle Obama al programma Access Hollywood a proposito dell'intervista di Meghan Markle e del principe Harry a Oprah Winfrey. "Quando penso a quello che stanno passando e penso all'importanza della famiglia...