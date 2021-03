Advertising

sportli26181512 : Maradona Junior, futuro allenatore: 'Allenare la Juve? Manco morto!': A Tiki Taka il figlio del Pibe de Oro ha tira… - GCeddia : @mirkonicolino Ma perchè si parla di Maradona junior? - Fabio01383489 : @mirkonicolino A parte che siamo noi che nn ti vogliamo...poi come il parrucchino che ha sempre odiato i prescritti… - Chivas01233895 : RT @mirkonicolino: #Maradona Junior a #TikiTaka: 'Mi piacerebbe diventare allenatore, ma se un giorno mi offrissero la panchina della #Juve… - Matteoceck1987 : @Francalidia4 Hanno chiamato Minervini renditi conto a che livello stanno... in più quell altro tossico di merda di Maradona junior -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Junior

"In futuro mi piacerebbe diventare allenatore. Se mi offrissero la panchina della Juve? Manco morto!" . A farlo sapere Diego Armando, intervenuto in collegamento a Tiki Taka di Piero Chiambretti . "Era solo una battuta, fermo restando che ci sono diecimila squadre e non vedo perché dovrei allenare proprio i ...Proprio, ma Diego Armando, non perde occasione di sottolineare questo suo 'odio' nei confronti dei bianconeri e lo ha fatto anche ieri, ospite, di Piero Chiambretti , a Tiki Taka . ...Diego Maradona junior, ospite di Tiki Taka, rilascia alcune parole sulla Juventus. Di seguito quanto evidenziato: "In futuro mi piacerebbe diventare ...Intervenuto negli studi "Mediaset", Diego Maradona Junior, esprime il proprio "astio" nei confronti della Juventus: "In futuro mi piacerebbe diventare allenatore. Se ...