Lo show di Claudio Baglioni su Canale 5 per i 50 anni di carriera (Di martedì 16 marzo 2021) Claudio Baglioni su Canale 5 festeggia i suoi 50 anni di carriera con uno show diviso in tre serate. L’evento è atteso per il mese di maggio, in tre appuntamenti in prima serata su Mediaset. Pochissimi i dettagli disponibili in rete alla data odierna sullo spettacolo annunciato già inserito in palinsesto nelle scorse ore. Ciò che è certo è che si tratti di uno show interamente studiato, pensato e gestito da Claudio Baglioni in prime time per festeggiare in musica i suoi primi 50 anni di canzoni indimenticabili che hanno fatto da colonna sonore alle storie d’amore di intere generazioni. Una grande festa, dunque, su Canale 5, attraverso la quale Baglioni ripercorrerà i suoi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 marzo 2021)su5 festeggia i suoi 50dicon unodiviso in tre serate. L’evento è atteso per il mese di maggio, in tre appuntamenti in prima serata su Mediaset. Pochissimi i dettagli disponibili in rete alla data odierna sullo spettacolo annunciato già inserito in palinsesto nelle scorse ore. Ciò che è certo è che si tratti di unointeramente studiato, pensato e gestito dain prime time per festeggiare in musica i suoi primi 50di canzoni indimenticabili che hanno fatto da colonna sonore alle storie d’amore di intere generazioni. Una grande festa, dunque, su5, attraverso la qualeripercorrerà i suoi ...

Advertising

Eurosport_IT : 1992, #Mihajlovic a cena con Caniggia, rientrano tardi. Boskov chiama non trova Miha a casa: B: 'Claudio è un pro… - borghi_claudio : @il_dipendente @_Nico_Piro_ Non la capisco. Io ignoravo anche l'esistenza del dott. Cartabellotta, pensavo se mai c… - POPCORNTVit : Claudio Baglioni sbarca in prima serata su Canale 5 con uno show-evento - davidemaggio : Baglioni su Canale 5 con tre serate evento. Ma che fine ha fatto lo show su Rai 1? - carseri : @cinziotta73 @borghi_claudio Finora i 'titoloni dei giornali' facevano gioco. Vanno spazzati via, assieme all'ipert… -