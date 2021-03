L’app Quik di GoPro ora è utilizzabile anche come galleria multimediale (Di martedì 16 marzo 2021) L'app Quik ora può essere utilizzata anche da chi non possiede una videocamera GoPro per gestire la propria libreria multimediale. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 16 marzo 2021) L'appora può essere utilizzatada chi non possiede una videocameraper gestire la propria libreria. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

DarioConti1984 : L’app Quik di GoPro ora è utilizzabile anche come galleria multimediale - TuttoAndroid : L’app Quik di GoPro ora è utilizzabile anche come galleria multimediale - CeotechI : RT @CeotechI: GoPro vuole diventare il nuovo Google Foto con l'app 'Quik'... - #gopro #app #quik #ios #android #googlephotos #firmware #gop… - CF22092013 : RT @CeotechI: GoPro vuole diventare il nuovo Google Foto con l'app 'Quik'... - #gopro #app #quik #ios #android #googlephotos #firmware #gop… - PHONETHRONE2012 : GoPro Quik è tutta nuova: ecco l'app per creare video in un attimo -

Ultime Notizie dalla rete : L’app Quik Evenepoel, cosa aveva in tasca dopo la caduta: «Erano barrette» Corriere della Sera