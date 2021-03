“Isis decapita i bambini in Mozambico”: la denuncia di Save the Children. “Queste storie ci hanno sconvolto” (Di martedì 16 marzo 2021) I gruppi islamisti legati allo Stato Islamico continuano a far scorrere il sangue in Mozambico. Ma secondo un rapporto diffuso da Save the Children, questa volta le lame degli uomini che hanno giurato fedeltà all’ormai decaduto Califfato sono affondate anche nel collo di bambini. A Capo Delgado, nel nord del Paese, secondo le testimonianze raccolte tra le madri, le Bandiere Nere hanno decapitato diversi minori. I numeri dell’avanzata jihadista in Mozambico continuano a crescere in maniera preoccupante. Secondo il rapporto sono oltre 2.500 le persone uccise dagli uomini dell’ex Califfo Abu Bakr al-Baghdadi, mentre altre 700mila sono state costrette a fuggire dalle loro case dal 2017, quando l’insurrezione dei gruppi estremisti ha avuto un’accelerata. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) I gruppi islamisti legati allo Stato Islamico continuano a far scorrere il sangue in. Ma secondo un rapporto diffuso dathe, questa volta le lame degli uomini chegiurato fedeltà all’ormai decaduto Califfato sono affondate anche nel collo di. A Capo Delgado, nel nord del Paese, secondo le testimonianze raccolte tra le madri, le Bandiere Nereto diversi minori. I numeri dell’avanzata jihadista incontinuano a crescere in maniera preoccupante. Secondo il rapporto sono oltre 2.500 le persone uccise dagli uomini dell’ex Califfo Abu Bakr al-Baghdadi, mentre altre 700mila sono state costrette a fuggire dalle loro case dal 2017, quando l’insurrezione dei gruppi estremisti ha avuto un’accelerata. ...

