Hermès | il lusso è anche pelle vegana realizzata dai funghi

(Di martedì 16 marzo 2021) I materiali rinnovabili e di derivazione organica sono protagonisti di un mercato in crescita esponenziale nell’industria fashion: in particolare, c’è un ampio interesse per le alternative alla pelle tradizionale, tipicamente realizzata con pelli di animali come mucca e capra. Quest’ultima infatti, porta con sé questioni etiche sempre più rilevanti, oltre che porre l’attenzione sul problema della deforestazione e delle emissioni di gas serra associate all’allevamento del bestiame. Il trattamento della pelle animale inoltre, noto come concia, utilizza spesso sostanze chimiche pericolose che possono avere un impatto non indifferente sulla natura. Ed ecco che la moda, in cui il settore vegan si fa sempre più spazio – assieme alla consapevolezza dei consumatori – amplia la propria offerta di pelli vegetali, realizzate da materie prime naturali come cactus, fichi d’india, ananas e… funghi. Un materiale che, sia per l’estetica che per le prestazioni in termini di resistenza, ha conquistato persino uno dei big del lusso artigianale: Hermès.