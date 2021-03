Graduatoria ATA terza fascia: la possibile data per presentare le domande (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi attende il decreto definitivo del Ministero ma spunta una possibile data per presentare le domande per la Graduatorie ATA terza fascia. Il periodo buono potrebbe essere quello tra il 22 marzo e il 22 aprile. Le graduatorie andranno a sostituire quelle vigenti e saranno valide dal prossimo anno scolastico fino a quello 2023/24. Stando a una prima stima, dovrebbero essere presentate all’incirca due milioni di domande, tra aggiornamenti e nuovi inserimenti. C’è attesa, come detto, per il decreto definitivo del Ministero, che verrà pubblicato insieme alla tabella dei titoli e alla nota di avvio della procedura. La domanda andrà inserita in via telematica, attraverso il portale Istanze online. L’aspirante candidato potrà inserirsi tutti i ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi attende il decreto definitivo del Ministero ma spunta unaperleper la Graduatorie ATA. Il periodo buono potrebbe essere quello tra il 22 marzo e il 22 aprile. Le graduatorie andranno a sostituire quelle vigenti e saranno valide dal prossimo anno scolastico fino a quello 2023/24. Stando a una prima stima, dovrebbero essere presentate all’incirca due milioni di, tra aggiornamenti e nuovi inserimenti. C’è attesa, come detto, per il decreto definitivo del Ministero, che verrà pubblicato insieme alla tabella dei titoli e alla nota di avvio della procedura. La domanda andrà inserita in via telematica, attraverso il portale Istanze online. L’aspirante candidato potrà inserirsi tutti i ...

