Covid | Viminale ai prefetti | più controlli anti assembramenti Stretta mobilità a Pasqua

(Di martedì 16 marzo 2021)sempre più accurati e concentrati nelle aree urbane a maggior rischio assembramento. E' quanto chiede ilnella circolare inviata ai. Il documento, firmato dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi - introduce una disciplina più rigorosa per contenere la diffusione del virus. (, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).. Si raccomanda, pertanto,accurati nelle aree urbane più sensibili e potenzialmente interessate da fenomeni di assembramento, specialmente in corrispondenza delle giornate festive e prefestive.

Agenzia ANSA

Le indicazioni sono contenute nella circolare a firma del capo di gabinetto Bruno Frattasi, inviata dalai prefetti e relativa al decreto legge del 13 marzo scorso con le nuove misure di ...I controlli delle forze dell'ordine contro la diffusione del- 19 vanno svolti 'con accuratezza' e si devono concentrare 'specificamente nelle aree urbane ...in una circolare inviata dal...A Pasqua controlli covid rafforzati in tutta Italia per evitare assembramenti e resse soprattutto nelle aree urbane ma anche per evitare spostamenti ...ROMA – Il Viminale ha inviato ai prefetti una nuova circolare, a firma del capo di gabinetto Bruno Frattasi, relativa al decreto legge del 13 marzo scorso con le nuove misure di contenimento del ...