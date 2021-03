Covid, al via la sperimentazione del vaccino Moderna sui bambini tra i 6 mesi e i 12 anni (Di martedì 16 marzo 2021) Mentre in Europa si attendono le risposte sulla sicurezza del vaccino Astrazeneca è iniziato ufficialmente, con le prime inoculazioni, il test di fase 2 e 3 del vaccino per prevenire il Covid dell’azienda Usa Moderna sui bambini tra 6 mesi e 12 anni. Lo studio, condotto con il National Institutes of Health e il dipartimento della Difesa statunitensi, si propone di arruolare 6750 bambini in Usa e Canada, a cui verranno date due dosi a distanza di 28 giorni. A febbraio era stato Anthony Fauci, direttore del Niad e consigliere della Casa Bianca, ad annunciare la possibilità che a settembre sarebbe stata possibile la vaccinazione per i più piccoli. Attualmente il solo vaccino Pfizer-Biontech è autorizzato per i 16enni. “Siamo incoraggiati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Mentre in Europa si attendono le risposte sulla sicurezza delAstrazeneca è iniziato ufficialmente, con le prime inoculazioni, il test di fase 2 e 3 delper prevenire ildell’azienda Usasuitra 6e 12. Lo studio, condotto con il National Institutes of Health e il dipartimento della Difesa statunitensi, si propone di arruolare 6750in Usa e Canada, a cui verranno date due dosi a distanza di 28 giorni. A febbraio era stato Anthony Fauci, direttore del Niad e consigliere della Casa Bianca, ad annunciare la possibilità che a settembre sarebbe stata possibile la vaccinazione per i più piccoli. Attualmente il soloPfizer-Biontech è autorizzato per i 16enni. “Siamo incoraggiati ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid via AstraZeneca sospeso: cosa dicono oggi Crisanti, Galli e Palù Le reazioni all'indomani della sospensione in via precauzionale da parte dell'Aifa del vaccino anti Covid Il giorno dopo la sospensione in via precauzionale da parte dell'Aifa del vaccino anti Covid AstraZeneca, e gli analoghi provvedimenti adottati da altri Paesi, in attesa delle valutazioni dell'...

AstraZeneca sospeso in Italia, stop prenotazioni: cosa succede Le vaccinazioni" anti - Covid "con vaccino Pfizer e Moderna proseguono regolarmente". A seguito ... In osservanza a quanto disposto in via precauzionale dall'Agenzia italiana del farmaco, anche le ...

ANSA-IL-PUNTO/COVID: Fvg, validato test salivare, via a uso - Friuli V. G. Agenzia ANSA AstraZeneca, Palù: "6 casi sospetti su milioni di dosi" Da qui, Olanda, Francia, Germania, Spagna e poi anche Italia hanno deciso “a cascata” di sospendere in via cautelativa e temporanea il preparato anti Covid fino a che non si esprimerà l’Ema". Niente ...

Covid, Speranza: i vaccini sono e restano la vera soluzione Milano, 16 mar. (askanews) - 'I vaccini sono e restano la soluzione vera per uscire da questi mesi così difficili, abbiamo piena fiducia ...

