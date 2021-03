Coronavirus, Speranza: auspico rapida ripartenza con AstraZeneca (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la sospensione cautelativa del vaccino AstraZeneca, 'l'auspicio è che già giovedì Ema ci dia risposte sufficienti per poter ripartire'. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la sospensione cautelativa del vaccino, 'l'auspicio è che già giovedì Ema ci dia risposte sufficienti per poter ripartire'. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza Coronavirus, Speranza: auspico rapida ripartenza con AstraZeneca Dopo la sospensione cautelativa del vaccino AstraZeneca, 'l'auspicio è che già giovedì Ema ci dia risposte sufficienti per poter ripartire'. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, che tranquillizza chi ha ricevuto la prima dose: 'Non c'è ragione di essere preoccupati, questa è una pausa solo precauzionale. I vaccini sono e restano l'arma fondamentale con cui uscire da ...

