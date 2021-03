Calciomercato Milan | pronto il colpo dal Portogallo | arriva in scadenza

(Di martedì 16 marzo 2021)Maldini èa fiondarsi sul talento del Porto per rinforzare il pacchetto offensivo Secondo quanto riferito dai colleghi portoghesi di Diario Record, ilstarebbe puntando ad Otavio per rinforzare la fascia destra d’attacco. Il calciatore è indi contratto con il Porto, quindi non ci sarebbe alcun esborso per L'articolo proviene da Inews.it.

1 Ilcerca un attaccante per la prossima stagione, visti i problemi di Leao da centravanti e quelli fisici di Ibrahimovic . Come scrive Tuttosport , tre sono i nomi seguiti dai rossoneri: Dusan ...... JUVENTUS E- ATALANTA, RIECCO IL REAL MADRID Le ultime suldi Inter, Juventus econ i nostri inviati direttamente dai luoghi del, grandi ospiti e le risposte ...La scadenza delle due offerte per il triennio di diritti tv del calcio italiano si avvicina, visto che il 29 marzo scadranno entrambi ...MILANO – Il Milan non smette di puntare ai giovani talenti del calcio. Una scelta ben precisa quella del club meneghino, anche per volontà della proprietà che preferisce arrivare a giocatori dal roseo ...