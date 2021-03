Calciomercato Lazio | biancocelesti interessati a Nikola Maksimovic

Advertising

Fantacalcio : Lazio, ecco Vazquez a parametro zero: i dettagli - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ???? DALLA SPAGNA - #Lazio, si avvicina l’arrivo di Franco #Vazquez dal #Sevilla ?? L’argentino a giugno si libererà a zero d… - _SiGonfiaLaRete : La #Lazio pensa a un calciatore del #Napoli per rinforzare la difesa: - LazionewsEu : - MarketN72012546 : Calciomercato #Lazio????, sul taccuino di Tare spuntano tre nomi: Pau Torres del #Villareal, Lisandro Martinez dell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio

La, seppur concentrata sulla stagione in corso, comincia a pensare al. Tare ha tre obiettivi per il ...Nikola Maksimovic andrà via da Napoli a parametro zero a laha già fiutato l'affare. Secondo Il Messaggero il club biancoceleste sta lavorando già da tempo per cercare di portare il calciatore a Roma a fine stagione. Il rinnovo di contratto tra ...La scadenza delle due offerte per il triennio di diritti tv del calcio italiano si avvicina, visto che il 29 marzo scadranno entrambi. Anche la riunione di oggi in video conferenza, è destinata a port ...La Lazio, seppur concentrata sulla stagione in corso, comincia a pensare al calciomercato. Tare ha tre obiettivi per il futuro ...