Calciomercato Juventus, sarà addio a Rugani? Parla l’agente (Di martedì 16 marzo 2021) La Juventus potrebbe dire addio definitivamente a Daniele Rugani in estate. Dopo non aver convinto con la maglia bianconera in cinque anni, il giocatore è stato inizialmente mandato in prestito al Nizza, squadra in cui non ha giocato molto poco per via degli infortuni. Durante l’ultimo giorno del mercato invernale è passato in prestito secco al Cagliari ma potrebbe rimanere con i rossoblù anche dopo l’estate. Davide Torchia, agente del difensore, ha commentato il futuro del suo assistito a ‘Tuttomercatoweb’. Ecco le sue parole. Leggi anche: Ronaldo, gol e addio: torna di moda il Real Madrid Juventus, l’agente di Rugani: “Futuro? Dobbiamo aspettare di vedere come finirà la stagione” “Rugani titolare? Sì, possiamo dire così. Mettiamoci di mezzo ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 16 marzo 2021) Lapotrebbe diredefinitivamente a Danielein estate. Dopo non aver convinto con la maglia bianconera in cinque anni, il giocatore è stato inizialmente mandato in prestito al Nizza, squadra in cui non ha giocato molto poco per via degli infortuni. Durante l’ultimo giorno del mercato invernale è passato in prestito secco al Cagliari ma potrebbe rimanere con i rossoblù anche dopo l’estate. Davide Torchia, agente del difensore, ha commentato il futuro del suo assistito a ‘Tuttomercatoweb’. Ecco le sue parole. Leggi anche: Ronaldo, gol e: torna di moda il Real Madriddi: “Futuro? Dobbiamo aspettare di vedere come finirà la stagione” “titolare? Sì, possiamo dire così. Mettiamoci di mezzo ...

