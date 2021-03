Calcio: CR7, 'non inseguo i record, sono loro che inseguono me' (Di martedì 16 marzo 2021) Torino, 16 mar. - (Adnkronos) - "Non sono io che inseguo i record, sono i record che inseguono me". A due giorni dal 770° gol segnato in partite ufficiali, record assoluto nella storia del Calcio, Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, si celebra così su Instagram. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Torino, 16 mar. - (Adnkronos) - "Nonio checheno me". A due giorni dal 770° gol segnato in partite ufficiali,assoluto nella storia del, Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, si celebra così su Instagram.

Advertising

fattoquotidiano : Kitikaka – La fenomenologia del sinonimo selvaggio a Sky Calcio Show: cosa bisogna inventarsi per non dire che Cr7… - EzioGreggio : Il calcio è fatto di episodi:il tiro di Cuadrado sulla traversa se entra, andavamo avanti e si sarebbero sprecati i… - ZZiliani : Ricordate quando #Sconcerti sul #Corriere scrisse che il #CR7 del #RealMadrid nella Juve di Allegri avrebbe fatto l… - davide_turrini : #Kitikaka - le circonvoluzioni verbali di #SkyCalcioShow attorno al fallo da espulsione di #CristianoRonaldo (l'ana… - TV7Benevento : Calcio: CR7, 'non inseguo i record, sono loro che inseguono me'... -