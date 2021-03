Bimbo ricoverato, ustioni dopo un bagnetto o per un disinfettante (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quando gli operatori del 118 sono entrati nell’appartamento di Portici (Napoli) hanno creduto che quelle piaghe sul corpo del Bimbo fossero dovute a lesioni nel parto, avvenuto quattro giorni prima in casa. Non erano lesioni da parto ma ustioni, secondo i medici dell’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo e la madre sono stati soccorsi nel primo pomeriggio dai carabinieri e dal 118. Lui all’ospedale pediatrico in prognosi riservata, lei al San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). Le ustioni potrebbero essere riconducibili a immersione in acqua troppo calda o, anche, all’uso di detergenti inappropriati, forse candeggina nel tentativo probabilmente di ripulirlo. Forse, ed è l’ipotesi al vaglio della Procura di Napoli che ha aperto un fascicolo, sarebbe stato un gesto involontario da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quando gli operatori del 118 sono entrati nell’appartamento di Portici (Napoli) hanno creduto che quelle piaghe sul corpo delfossero dovute a lesioni nel parto, avvenuto quattro giorni prima in casa. Non erano lesioni da parto ma, secondo i medici dell’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo e la madre sono stati soccorsi nel primo pomeriggio dai carabinieri e dal 118. Lui all’ospedale pediatrico in prognosi riservata, lei al San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). Lepotrebbero essere riconducibili a immersione in acqua troppo calda o, anche, all’uso di detergenti inappropriati, forse candeggina nel tentativo probabilmente di ripulirlo. Forse, ed è l’ipotesi al vaglio della Procura di Napoli che ha aperto un fascicolo, sarebbe stato un gesto involontario da ...

