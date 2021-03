Atac: nessun taglio a servizi pulizia e sanificazione (Di martedì 16 marzo 2021) Roma – “Contrariamente a quanto diffuso a mezzo stampa da alcune associazioni sindacali, non ci sara’ nessun taglio ai servizi di pulizia e sanificazione quotidiana e periodica di mezzi, rimesse e uffici di Atac come conseguenza dello svolgimento di alcune gare di appalto indette dall’azienda che hanno condotto al cambio della ditta aggiudicataria.” “La nuova gestione del servizio garantira’ infatti tutte le attivita’ in essere, compresi i servizi di sanificazione di mezzi e rimesse, e i livelli occupazionali. La ditta subentrante, infatti, si e’ detta disponibile ad assumere i lavoratori gia’ impiegati nelle attivita’.” “E’ del tutto improprio, inoltre, attribuire ad Atac responsabilita’ nella gestione dell’appalto, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 marzo 2021) Roma – “Contrariamente a quanto diffuso a mezzo stampa da alcune associazioni sindacali, non ci sara’aidiquotidiana e periodica di mezzi, rimesse e uffici dicome conseguenza dello svolgimento di alcune gare di appalto indette dall’azienda che hanno condotto al cambio della ditta aggiudicataria.” “La nuova gestione delo garantira’ infatti tutte le attivita’ in essere, compresi ididi mezzi e rimesse, e i livelli occupazionali. La ditta subentrante, infatti, si e’ detta disponibile ad assumere i lavoratori gia’ impiegati nelle attivita’.” “E’ del tutto improprio, inoltre, attribuire adresponsabilita’ nella gestione dell’appalto, ...

