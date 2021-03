Advertising

FirenzePost : Aspi: cda Atlantia proroga al 27 marzo scadenza revisione offerta Cdp - CorriereQ : Aspi:cda Atlantia proroga a 27 termine revisione offerta Cdp - giornaleradiofm : Aspi:cda Atlantia proroga a 27 termine revisione offerta Cdp: (ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il Consiglio di Amministrazio… - fisco24_info : Aspi:cda Atlantia proroga a 27 termine revisione offerta Cdp: Per verificare possibilità introdurre sostanziali mig… - iconanews : Aspi:cda Atlantia proroga a 27 termine revisione offerta Cdp -

Ultime Notizie dalla rete : Aspi cda

... presentata in data 24 febbraio, per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'88% del capitale detenuta da Atlantia in. Il consiglio ha accolto tale disponibilità con l'intento di verificare ...Nel caso di un'offerta migliorativa, il, supportato dai propri advisor, esprimera' una ... che prevede la scissione dio in alternativa la cessione dell'88%. L'assemblea sara' cosi', nel caso, ...Si tratta dell'offerta per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'88% del capitale detenuta da Atlantia in Aspi Esteso fino al 27 marzo il periodo di validità dell'offerta vincolante ...Il prezzo non è quello giusto per il Cda della holding presieduta da Fabio Cerchiai. Tanto che Atlantia ha anche deciso di convocare ...