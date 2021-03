Arisa risponde all’ex Andrea Di Carlo | “Deve rispettare le mie scelte”

(Di martedì 16 marzo 2021) Sembrava andare tutto a gonfie vele nella vita di: da una parte gli innumerevoli successi professionali, culminanti con la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo 2021, dall’altra una relazione che – nonostante fosse ancora molto giovane – prometteva un futuro stabile e sereno. Invece, il suo ormai ex fidanzatoDiha deciso di interrompere la loro frequentazione a pochi giorni dall’annuncio delle nozze. E ora l’artista ha risposto pubblicamente, rompendo il silenzio su quanto accaduto. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la splendidasi è lasciata andare ad un lungo sfogo dopo le dure dichiarazioni diDi. Quest’ultimo ha rivelato su Instagram di voler mettere la parola “fine” alla sua storia d’amore con la cantante, ...

Advertising

zazoomblog : Arisa risponde all’ex fidanzato Andrea Di Carlo: “Decidere di sposarsi dopo 6 mesi è frettoloso” - #Arisa #risponde… - ValentinoSpagn1 : @IlPaoloGiordano @ARISA_OFFICIAL Cmq mi risulta da alcune fonti che lei, @LucaDondoni e un altro giornalista abbiat… -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa risponde

Nello specifico,non avrebbe mai nominato il suo fidanzato ed è stato proprio questo che ha scatenato la dura reazione di Andrea: ' Se qualcuno mi avesse chiesto: cosa ti rende felice adesso ? ..., in un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera,all'ex fidanzato Andrea Di Carlo che, attraverso alcune dichiarazioni rilasciate in esclusiva al ...Arisa è tornata single: la cantante di "Potevi fare di più" è stata lasciata dal fidanzato Andrea di Carlo a pochi mesi dal matrimonio. Perchè?A pochi mesi dal matrimonio, programmato per il il 2 settembre, Arisa è stata lasciata dal fidanzato. Lo ha rivelato il diretto interessato Andrea Di Carlo, che è anche il manager della cantante: “Tra ...