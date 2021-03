Amici 20 | Ibla è fidanzata? Il post sospetto dell’amico Salvo

(Di martedì 16 marzo 2021) Tra le allieve più talentuose dell’edizione diin corsosi è conquistata uno nella scuola di Maria de Filippi a programma già in corso. Voluta in sfida da Rudy Zerby contro Letizialo scorso Gennaio è riuscita ad entrare nell’accademia di talenti battendo la collega con la canzone Libertad che lo scorso Agosto ha vinto il Premio Speciale di Radio Deejay palcoscenico dove è stata notata proprio dall’ex produttore Sony. Oggi, vero nome, Claudia Iacono ha ottenuto uno al serale anche se è stata più volte ripresa per la sua disciplina discutibile.solonotizie24profilo social da 8 mila followers: è già una star! Giovane artista destina a crescere e a scalare il successo nella musica ...

L'ultima allieva a conquistare l'ambita maglia èa cui Arisa consegna con gioia la maglia che le consente di partecipare alla fase più importante di20 21 scatenando la reazione di Rudy ..., è entrata dentro la scuola dicon il suo singolo 'Libertad' ; in queste settimane ha presentato altri due brani inediti: 'No te gusta ' e 'Lontano da qui' .Tutto è pronto per il primo serale di Amici 2021. La cantante empedoclina Claudia Iacono in arte Ibla, entrata nella scuola per volere di Luca Zerbi, è stata l’ultima ad aggiudicarsi l’ambita maglia ...Manca davvero poco al Serale di Amici, che inizierà il prossimo 20 marzo. Durante il daytime di oggi il pubblico ha scoperto che tutti ...