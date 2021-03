Addio a Marco Bogarelli: il 're dei diritti tv' morto per Covid (Di martedì 16 marzo 2021) morto nella notte a causa del Covid - 19 Marco Bogarelli, ex presidente di Infront Italy. Aveva 64 anni. Il manager sportivo era stato colpito dal virus una decina di giorni fa e poi era stato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 marzo 2021)nella notte a causa del- 19, ex presidente di Infront Italy. Aveva 64 anni. Il manager sportivo era stato colpito dal virus una decina di giorni fa e poi era stato ...

Advertising

GassmanGassmann : Addio a Marco Sciaccaluga. Regista, attore, Teatrante. RIP ???? - sportli26181512 : Addio a Marco Bogarelli: il 're dei diritti tv' morto per Covid: Addio a Marco Bogarelli: il 're dei diritti tv' mo… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Addio a Marco #Bogarelli: il 're dei diritti #tv' morto per #Covid - cmdotcom : Addio a Marco #Bogarelli, il 're dei diritti tv' ed ex presidente di Infront Italy: muore a 64 anni di Covid… - Gazzetta_it : Addio a Marco #Bogarelli: il 're dei diritti #tv' morto per #Covid -