Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2021 ore 20 | 30

(Di lunedì 15 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 15 MARZOORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, LA, DA OGGI E’ IN ZONA ROSSA TORNANO DIVIETI E AUTOCERTIFICAZIONI PER GLI SPOSTAMENTI. CONSENTITI SOLO QUELLI SOLO PER MOTIVI DI LAVORO, NECESSITÀ O URGENZA E’ SEMPRE CONSENTITO RIENTRARE PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO. AINCIDENTE SU VIA FLAMINIA. CI SONO CODE VERSOTRA VIA DI GROTTAROSSA E DUE PONTI SULLAFIMICINO PER LAVORI È’ CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE DELL’EUR, CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO DA VIA DELLA MAGLIANA. IN ALTERNATIVA SI PUÒ ARRIVARE ALL’EUR TRAMITE LE USCITE COLOMBO E PONTINA DEL ...