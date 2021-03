Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 15 MARZOORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLAA SEGUITO DEL NUOVO DL DA OGGI ILè IN ZONA ROSSA PER L’EMERGENZA COVID VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE; CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO; SOSPESI INOLTRE IN TUTTA LAI COLLEGAMENTI SCOLASTICI E IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL DELLE LINEEE S DI ASTRAL SPA. NELLA CAPITALE DISATTIVATI, FINO AL 6 APRILE TUTTI I VARCHI DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO PASSIAMO ALLA VIABILITA TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO E’ PRESENTE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TOR VERGATA E ...