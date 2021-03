Vaccino AstraZeneca sospeso in Italia | Pregliasco | “Bene linea comune”

(Di lunedì 15 marzo 2021)indall’Aifa in via precauzionale. “A questo punto credo che valga la pena questa sospensione” dell’impiego del siero anti-Covid disposta dall’Agenziana del farmaco, “perché in questi casi le mezze misure possono alimentare agitazione soprattutto nei vaccinandi”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Fabrizio, virologo dell’università degli Studi di Milano. “A bocce ferme potrà essere fatta una valutazione più serena”, sottol’esperto, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano. Lo stop temporaneo del siero prodotto dall’azienda anglo-svedese “a questo punto va vista come una necessità. Se più nazioni cominciano a sospenderlo, èmantenere una...

Advertising

RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - ilpost : L'impiego di oltre 17 milioni di dosi del vaccino di #AstraZeneca conferma gli esiti dei test clinici: per le autor… - patrikscaria62 : @cristalaltea attenzione perché lo stato col suo governo criminale uccide draghi non ferma il vaccino letale Napol… - jxgiuliano : RT @andavatuttobene: Ho appena sentito di uno che ha fatto il vaccino AstraZeneca e dopo qualche giorno si è sposato! -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

... " L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, il divieto di utilizzo del...Gli sviluppatori delrusso hanno condannato le azioni delle autorità americane e hanno ...sufficienti per i suoi oltre 200 milioni di abitanti nonostante abbia già approvato l', il ...sta avendo disservizi dopo che è stata resa nota la notizia della sospensione in via precauzionale e temporanea dell’utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale.La donna ha fatto il vaccino AstraZeneca la scorsa settimana, il lotto ABV5811, in via di sequestro in queste ore in tutta Italia. La donna, sottolineano i parenti,non aveva patologie pregresse e si ...