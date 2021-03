Vaccino AstraZeneca, sequestro in tutta Italia del lotto bloccato in Piemonte (Di lunedì 15 marzo 2021) La procura di Biella ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo contro ignoti e disposto il sequestro preventivo d’urgenza sul tutto il territorio nazionale del lotto Abv5811 del Vaccino AstraZeneca cui apparteneva la fiala di Vaccino somministrata a Sandro Tognatti, il docente biellese deceduto il giorno dopo essersi sottoposto a Vaccino. ”Il provvedimento cautelare – spiega la procura – è stato attuato in quanto, sebbene allo stato non vi sia alcuna evidenza scientifica che permetta stabilire con certezza la sussistenza di fattori causali o concausali tra la somministrazione del Vaccino AstraZeneca e il decesso di Sandro Tognatti, tuttavia, la concomitanza temporale tra il decesso e la somministrazione del ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) La procura di Biella ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo contro ignoti e disposto ilpreventivo d’urgenza sul tutto il territorio nazionale delAbv5811 delcui apparteneva la fiala disomministrata a Sandro Tognatti, il docente biellese deceduto il giorno dopo essersi sottoposto a. ”Il provvedimento cautelare – spiega la procura – è stato attuato in quanto, sebbene allo stato non vi sia alcuna evidenza scientifica che permetta stabilire con certezza la sussistenza di fattori causali o concausali tra la somministrazione dele il decesso di Sandro Tognatti,via, la concomitanza temporale tra il decesso e la somministrazione del ...

