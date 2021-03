Riqualificazione San Giorgio a Cremano: ripulite tutte le fontane (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutofontane pubbliche e verde cittadino. Proseguono i servizi di pulizia e scerbatura a San Giorgio a Cremano, con gli operatori della Buttol impegnati su tutto il territorio cittadino. Di concerto con l’amministrazione comunale, i servizi proseguono secondo un programma ben preciso. Tra le attività già svolte c’è la pulizia delle fontane pubbliche: piazza Municipio, via De Lauzieres e Villa Falanga. Prosegue senza sosta, invece, l’attività di scerbatura e di diserbo su tutto il territorio di San Giorgio a Cremano Nel frattempo è stata attivata una pagina Facebook «San Giorgio Differenzia», dove gli utenti del web potranno inviare segnalazioni e collaborare direttamente con l’azienda e con l’amministrazione comunale. Le attività di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutopubbliche e verde cittadino. Proseguono i servizi di pulizia e scerbatura a San, con gli operatori della Buttol impegnati su tutto il territorio cittadino. Di concerto con l’amministrazione comunale, i servizi proseguono secondo un programma ben preciso. Tra le attività già svolte c’è la pulizia dellepubbliche: piazza Municipio, via De Lauzieres e Villa Falanga. Prosegue senza sosta, invece, l’attività di scerbatura e di diserbo su tutto il territorio di SanNel frattempo è stata attivata una pagina Facebook «SanDifferenzia», dove gli utenti del web potranno inviare segnalazioni e collaborare direttamente con l’azienda e con l’amministrazione comunale. Le attività di ...

Advertising

anteprima24 : ** Riqualificazione San Giorgio a Cremano: ripulite tutte le fontane ** - ferpress : #Brescia: completati lavori #stazione metro San Faustino e riqualificazione area contermine - Ferpress - RedazioneLaNews : #Milano Ciclabili e incroci sicuri: il piano del comune per migliorare Niguarda e San Siro - M_Reca : RT @UniboMagazine: Nascerà dalla riqualificazione di tre edifici tra via Belmeloro e via San Giacomo: la residenza ospiterà 57 posti allogg… - cazaro : RT @UniboMagazine: Nascerà dalla riqualificazione di tre edifici tra via Belmeloro e via San Giacomo: la residenza ospiterà 57 posti allogg… -