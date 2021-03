Ragazzina morta in bagno a Borgofranco d’Ivrea, bisogna aspettare prima di parlare di “folle sfida su TikTok” (Di lunedì 15 marzo 2021) parlare della morte sospetta di un minore è sempre una operazione al limite, dal punto di vista dell’esercizio del diritto di cronaca. Soprattutto quando le ipotesi investigative sono ancora in corso. Sfruttare, tra l’altro, il fatto di cronaca per metterlo in correlazione con presunte sfide sui social network è un qualcosa che è già capitato in passato e che continua a essere un espediente per attirare attenzione sui siti web di informazione che si occupano di questi fenomeni. Per questo, occorre fare delle precisazioni rispetto al doloroso fatto di cronaca che si è verificato a Borgofranco d’Ivrea, dove una Ragazzina di 12 anni è stata ritrovata dai genitori in bagno, senza vita, con la cintura di un accappatoio intorno al collo. LEGGI ANCHE > Il problema non sono le challenge. Il problema è che, ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 15 marzo 2021)della morte sospetta di un minore è sempre una operazione al limite, dal punto di vista dell’esercizio del diritto di cronaca. Soprattutto quando le ipotesi investigative sono ancora in corso. Sfruttare, tra l’altro, il fatto di cronaca per metterlo in correlazione con presunte sfide sui social network è un qualcosa che è già capitato in passato e che continua a essere un espediente per attirare attenzione sui siti web di informazione che si occupano di questi fenomeni. Per questo, occorre fare delle precisazioni rispetto al doloroso fatto di cronaca che si è verificato a, dove unadi 12 anni è stata ritrovata dai genitori in, senza vita, con la cintura di un accappatoio intorno al collo. LEGGI ANCHE > Il problema non sono le challenge. Il problema è che, ...

