Partnership fra FederlegnoArredo e e Itas Mutua per chi sceglie vita green (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos)Labitalia) - Al via la Partnership fra FederlegnoArredo e la compagnia assicurativa Itas: un accordo nel segno della cultura della sostenibilità ambientale, per promuovere la diffusione di innovative tecnologie di qualità per la realizzazione di edifici in legno, e per offrire a tutte le aziende associate alla federazione un servizio di consulenza assicurativa estremamente qualificato. FederlegnoArredo è infatti da sempre attenta a promuovere un dialogo tra i diversi attori della filiera nell'ottica della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare. In particolare, Assolegno, Associazione nazionale delle prime lavorazioni e delle costruzioni in legno, con il presente accordo vuole stimolare ancora una volta la crescita degli edifici a struttura di legno, quali soluzioni abitative sicure ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos)Labitalia) - Al via lafrae la compagnia assicurativa: un accordo nel segno della cultura della sostenibilità ambientale, per promuovere la diffusione di innovative tecnologie di qualità per la realizzazione di edifici in legno, e per offrire a tutte le aziende associate alla federazione un servizio di consulenza assicurativa estremamente qualificato.è infatti da sempre attenta a promuovere un dialogo tra i diversi attori della filiera nell'ottica della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare. In particolare, Assolegno, Associazione nazionale delle prime lavorazioni e delle costruzioni in legno, con il presente accordo vuole stimolare ancora una volta la crescita degli edifici a struttura di legno, quali soluzioni abitative sicure ...

Advertising

fisco24_info : Partnership fra FederlegnoArredo e e Itas Mutua per chi sceglie vita green: Al via la partnership fra FederlegnoArr… - Intel_Italia : Rendere le autostrade italiane più sicure, è questo lo scopo della nuova partnership tra @Mobileye e @CAV_Spa per m… - Paolo18030138 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Cina ratifica il Regional Comprehensive Economic Partnership (#RCEP): il più grande… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Cina ratifica il Regional Comprehensive Economic Partnership (#RCEP): il più… - RedattoreSocial : Spesa a domicilio e piccole commissioni, arrivano i “volontari di vicinato”. Nuova partnership fra comune e… -